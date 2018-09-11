Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию.

Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).Создание паспортно-визовой службы в советской России связано с Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 25 июня 1919 года, согласно которому все граждане РСФСР с 16 лет обязаны иметь трудовую книжку с указанием места работы и прописки.В 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждено положение «Об адресных бюро и адресных столах в РСФСР при городских управлениях милиции» для ведения регистрации и учета населения, а также выдачи адресных справок.Позднее было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при объединенном государственном политическом управлении Союза ССР, а также установлена единая паспортная система и обязательной прописки. До 2004 года все правоприменительные функции и функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции были возложены на Паспортно-визовую службу Министерства внутренних дел Российской Федерации.В 2004 году создана Федеральная миграционная служба, окончательное реформирование которой произошло 1 января 2006 года с образованием территориальных органов ФМС России.Спустя 10 лет в целях совершенствования управления в сфере миграции Федеральная миграционная служба упразднена, а её функции и полномочия вновь переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.В его структуре создано Главное управление по вопросам миграции, обеспечивающее и осуществляющее в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики, а также нормативному регулированию в сфере миграции.В настоящее время сотрудники ГУВМ МВД России ведут планомерную работу по оказанию государственных услуг в сфере миграции. Актуальной ее частью является решение вопросов, связанных с приемом в гражданство Российской Федерации, оформлением и выдачей иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для въезда, проживания и временного пребывания в Российской Федерации, а также для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.