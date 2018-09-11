Сразились в дерби. Владимирские торпедовцы провели очередной матч в чемпионате страны. Играли чёрно-белые с принципиальным соперником, ивановским Текстильщиком.

Сразились в дерби. Владимирские торпедовцы провели очередной матч в чемпионате страны. Играли чёрно-белые с принципиальным соперником, ивановским "Текстильщиком".Гости до этого матча возглавляли турнирную таблицу, наша команда занимало 4 место. Победитель матча автоматически становился лидером первенства. В первом тайме преимущество было на стороне нашей команды. Отличиться подопечные Дмитрия Вязьмикина могли несколько раз. Однако то владимирцам не хватало точности последнего паса, то гостям приходил на выручку голкипер, порой и сами наши футболисты били мимо ворот из выгодных позицийВо втором тайме игра выравнялась, и моментов и у наших ворот, и у ворот соперника возникало не так много. Уже в добавленное время ивановцы могли увезти из Владимира три очка. Однако удар головой у футболиста "Текстильщика" получился чуть не точнымДмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "Самый раздражитель - это то, что команда идёт на первом месте. Мы сегодня могли приостановить их беспроигрышную серию, к сожалению, не получилось".А вот другая команда из Владимирской области – футбольный клуб "Муром" - одержала победу. В гостях муромляне обыграли смоленский "Днепр". Единственный мяч в этой встрече со штрафного удара забил Максим Зимарёв, долгое время защищавший цвета "Торпедо".В итоге после восьмого тура Муром поднялся на 10 строчку, Торпедо осталось на 4 позиции. В активах наших команд по 7 и 15 очков соответственно. Следующую игру владимирцы проведут на выезде. Нашим соперником станет столичная команда "Велес". Матч пройдет 15 сентября. А на день раньше муромляне сразятся дома с "Ленинградцем".Алексей Дудин. 6 канал.