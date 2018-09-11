Новобранец Монако Александр Головин вернулся в общую группу команды. Полузащитник сборной России пропустил около месяца из-за травмы голеностопа.

Новобранец "Монако" Александр Головин вернулся в общую группу команды. Полузащитник сборной России пропустил около месяца из-за травмы голеностопа.В понедельник Головин вернулся в общую группу и тренировался наравне с остальными футболистами "Монако". Таким образом, можно сделать вывод, что 22-летний футболист восстановился от травмы. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим планирует использовать Александра в ближайших матчах клуба.Александр Головин был куплен "Монако" у ЦСКА прошлым летом за 25 миллионов евро. Однако футболист пропустил начало сезона из-за травмы голеностопа и пока не выходил на поле в официальных матчах своего нового клуба.