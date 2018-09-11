Китайский гигант e-commerce Alibaba, российский интернет-холдинг Mail.Ru Group и крупнейший акционер последнего, МегаФон, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о стратегическом партнерстве и создании в России совместного предприятия в области электронной торговли.

Китайский гигант e-commerce Alibaba, российский интернет-холдинг Mail.Ru Group и крупнейший акционер последнего, "МегаФон", а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о стратегическом партнерстве и создании в России совместного предприятия в области электронной торговли. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.Ключевым активом нового СП, которое назвали AliExpress Russia, станет российский бизнес принадлежащего Alibaba трансграничного маркетплейса AliExpress, включая площадку Tmall. Также в него войдет принадлежащий Mail.Ru Group маркетплейс китайских товаров Pandao.Доли в СП распределили следующим образом:— Alibaba: 48% — "МегаФон": 24% — Mail.Ru Group: 15% — РФПИ: 13%В соответствии с заключенным соглашением, Alibaba внесет в СП свои российские активы, включая российский бизнес AliExpress и Tmall, а также денежные средства (сумма не уточняется). Вклад "МегаФона" — 10% акций Mail.Ru Group, которые будут переданы Alibaba в обмен на 24% СП AliExpress Russia. Собственно Mail.Ru Group в обмен на 15% долю в СП внесет денежные средства, а также свой маркетплейс Pandao. Наконец, РФПИ проинвестирует в СП до 300 млн долларов.