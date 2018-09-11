Журнал GQ по итогам 2018 года назвал лауреатов своей традиционной премии Человек года. В главной номинации Человек года 2018 победил нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба. На домашнем чемпионате мира форвард забил три гола в пяти матчах.

Журнал GQ по итогам 2018 года назвал лауреатов своей традиционной премии "Человек года". В главной номинации "Человек года 2018" победил нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба. На домашнем чемпионате мира форвард забил три гола в пяти матчах."Форвард сборной России благодаря своим голам, речам ("Парни­, я люблю вас!") и жестам (хрестоматийный салют тренеру) превратился в живой символ чемпионата мира, затмив всех претендентов на звание "Человека года" – и даже волка Забиваку", — говорится в сообщение на официальном сайте издания.В интервью изданию Дзюба рассказал, что в будущем планирует написать автобиографию. Отвечая на вопрос журнала о веселых случаях в карьере, нападающий ответил: "Случаев много, но самые смешные – неприличные. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, ее обязательно напишу!"В другой номинации – "Спортсмен года" – победил пловец Евгений Рылов, который на чемпионате Европы в Глазго завоевал две золотые и две серебряные медали.