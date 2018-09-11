Модель и экс-участница Дома-2 Дарья Друзьяк уверяет, что была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. Вокалист приехал на съемки второй программы Прямой эфир телеканала Россия 1, чтобы расставить все точки над i.

Модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк уверяет, чтобыла изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народныйартист отрицает обвинения в свой адрес. Вокалист приехал на съемки второйпрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы расставить все точки над i.Певица Саша Рэй, которая познакомила Друзьяк и Серова,рассказала присутствующим в студии, что Дарья после ухода из "Дома-2", всемисилами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе. "Она звонила, писала нам. Я говорю: "НуДаша, у меня есть знакомый, народный артист, я могу тебя с ним познакомить, онможет тебя прослушать, от точно скажет куда тебе двигаться", – отметила певица.По словам, Рэй, Друзьяк искала богатого спонсора, которыймог бы дать деньги на ее продвижение. Также артистка вспомнила, чтоэкс-участница "Дома-2" встречалась с бывшим любовником в то в время пока жила вквартире Серова и, возможно, беременность наступила именно после этих свиданий.Серов вторит Саше Рэй, он действительно прослушивал модель,но таланта в ней не разглядел. "Пришел человек для того, чтобы попробовать себякак певица. Оказалось, что как певица она не в форме еще, она сырая, она негодится еще в пение. Я ей сказал, что ты можешь жить, раз жилья нету, живи уменя, раз Саша попросила. Я приходил к ней, но приходил без бутылки. Онапридумала все. Никакого изнасилования не было. Это полная чушь", – рассказалАлександр.Артист уверил присутствующих, что бывшая звезда телестройки жилау него не 21 день, как заявляет, а всего 12 суток. Из квартиры ее никто не выкидывал,она сняла комнату и переехала. Эти слова артиста подтвердил пиар-менеджерзвезды Егор Суриков. Молодой человек предоставил редакторам видеозаписи с камервидеонаблюдения, на которых девушка самостоятельно въезжает и выезжает изапартаментов Серова.В запале Александр нелестно высказался о родителях Дарьи,что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Она вскочила с места, схватиластакан и попыталась выплеснуть его содержимое на Серова, однако девушку сбил с ног подскочившийСуриков.Эксперты в студии разделились на два лагеря. Одни с пеной урта защищали Друзьяк, другие не верили рассказу модели, поэтому встали насторону народного артиста. Завязалась драка. Разгоряченных героев и гостейпришлось разнимать ведущему Андрею Малахову и подоспевшим охранникам.До программы Друзьяк прошла проверку на детекторе лжи.Полиграфолог Игорь Володин объявил результаты присутствующим. "На вопрос, былали у нее корысть к Александру Серову, она ответила да, был ли секс между ними,она говорит правду – был, но изнасилования никакого не было, после он ей далденег", – рассказал эксперт. Также специалист отметил, что, скорее всего, девушкане беременна.То, что Дарья не находится в положении, подтвердили исотрудники клиники, где Друзьяк проходила обследование. По словам медиков, умодели не выявлены травмы характерные для насильственного полового акта, такжене подтвердился гормональный анализ на беременность.Адвокат Серова рассказал, что народный артист готовит заявлениев суд за клевету. Сообщение юриста не испугало экс-участницу телестройки, онапродолжила рассказывать про изнасилование и поливать Серова грязью.