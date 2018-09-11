Модель и экс-участница Дома-2 Дарья Друзьяк уверяет, что
была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народный
артист отрицает обвинения в свой адрес. Вокалист приехал на съемки второй
программы Прямой эфир телеканала Россия 1, чтобы расставить все точки над i.
Модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк уверяет, что
была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь носит его ребенка. Народный
артист отрицает обвинения в свой адрес. Вокалист приехал на съемки второй
программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы расставить все точки над i.
Певица Саша Рэй, которая познакомила Друзьяк и Серова,
рассказала присутствующим в студии, что Дарья после ухода из "Дома-2", всеми
силами пыталась зацепиться в шоу-бизнесе. "Она звонила, писала нам. Я говорю: "Ну
Даша, у меня есть знакомый, народный артист, я могу тебя с ним познакомить, он
может тебя прослушать, от точно скажет куда тебе двигаться", – отметила певица.
По словам, Рэй, Друзьяк искала богатого спонсора, который
мог бы дать деньги на ее продвижение. Также артистка вспомнила, что
экс-участница "Дома-2" встречалась с бывшим любовником в то в время пока жила в
квартире Серова и, возможно, беременность наступила именно после этих свиданий.
Серов вторит Саше Рэй, он действительно прослушивал модель,
но таланта в ней не разглядел. "Пришел человек для того, чтобы попробовать себя
как певица. Оказалось, что как певица она не в форме еще, она сырая, она не
годится еще в пение. Я ей сказал, что ты можешь жить, раз жилья нету, живи у
меня, раз Саша попросила. Я приходил к ней, но приходил без бутылки. Она
придумала все. Никакого изнасилования не было. Это полная чушь", – рассказал
Александр.
Артист уверил присутствующих, что бывшая звезда телестройки жила
у него не 21 день, как заявляет, а всего 12 суток. Из квартиры ее никто не выкидывал,
она сняла комнату и переехала. Эти слова артиста подтвердил пиар-менеджер
звезды Егор Суриков. Молодой человек предоставил редакторам видеозаписи с камер
видеонаблюдения, на которых девушка самостоятельно въезжает и выезжает из
апартаментов Серова.
В запале Александр нелестно высказался о родителях Дарьи,
что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Она вскочила с места, схватила
стакан и попыталась выплеснуть его содержимое на Серова, однако девушку сбил с ног подскочивший
Суриков.
Эксперты в студии разделились на два лагеря. Одни с пеной у
рта защищали Друзьяк, другие не верили рассказу модели, поэтому встали на
сторону народного артиста. Завязалась драка. Разгоряченных героев и гостей
пришлось разнимать ведущему Андрею Малахову и подоспевшим охранникам.
До программы Друзьяк прошла проверку на детекторе лжи.
Полиграфолог Игорь Володин объявил результаты присутствующим. "На вопрос, была
ли у нее корысть к Александру Серову, она ответила да, был ли секс между ними,
она говорит правду – был, но изнасилования никакого не было, после он ей дал
денег", – рассказал эксперт. Также специалист отметил, что, скорее всего, девушка
не беременна.
То, что Дарья не находится в положении, подтвердили и
сотрудники клиники, где Друзьяк проходила обследование. По словам медиков, у
модели не выявлены травмы характерные для насильственного полового акта, также
не подтвердился гормональный анализ на беременность.
Адвокат Серова рассказал, что народный артист готовит заявление
в суд за клевету. Сообщение юриста не испугало экс-участницу телестройки, она
продолжила рассказывать про изнасилование и поливать Серова грязью.