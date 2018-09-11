Владимир Путин печет блины лучше, чем Си Цзиньпин. Это выяснилось в процессе приготовления традиционного русского блюда.

Владимир Путин печет блины лучше, чем Си Цзиньпин. Это выяснилось впроцессе приготовления традиционного русского блюда.ПрезидентРоссии и председатель КНР пекли сегодня блины во Владивостоке на экономическомфоруме. Как отметил бренд-шеф ресторана, в кором разворачивалосьэто действо, у Владимира Путина блин прожарился лучше, чем у Си Цзиньпина,поскольку лидер КНР во время готовки двигал кулинарное изделие по сковороде.Повар назвал Путина профессионалом, а про Си Цзиньпинасказал ,что тот не умет печь блины. После приготовления Путин со своимкитайским коллегой отведали блины с икрой и крабами.Си Цзиньпин снова попал впросак: он хотел есть блинывилкой, однакопрезидент предложил следовать русской традиции – брать ихруками. Под блины лидеры двух стран выпили по рюмочке водки.Ранее на форуме прошла двусторонняя встречу лидера КНР и президента России, они говорили об отношенияхнаших стран. Си Цзиньпинь поблагодарил Путина за помощь детям, пострадавшим приземлетрясении в провинции Сычуань в 2009 году.