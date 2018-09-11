Владимир Путин печет блины лучше, чем Си Цзиньпин. Это выяснилось в
процессе приготовления традиционного русского блюда.
Владимир Путин печет блины лучше, чем Си Цзиньпин. Это выяснилось в
процессе приготовления традиционного русского блюда.
Президент
России и председатель КНР пекли сегодня блины во Владивостоке на экономическом
форуме. Как отметил бренд-шеф ресторана, в кором разворачивалось
это действо, у Владимира Путина блин прожарился лучше, чем у Си Цзиньпина,
поскольку лидер КНР во время готовки двигал кулинарное изделие по сковороде.
Повар назвал Путина профессионалом, а про Си Цзиньпина
сказал ,что тот не умет печь блины. После приготовления Путин со своим
китайским коллегой отведали блины с икрой и крабами.
Си Цзиньпин снова попал впросак: он хотел есть блины
вилкой, однакопрезидент предложил следовать русской традиции – брать их
руками. Под блины лидеры двух стран выпили по рюмочке водки.
Ранее на форуме прошла двусторонняя встречу лидера КНР и президента России, они говорили об отношениях
наших стран. Си Цзиньпинь поблагодарил Путина за помощь детям, пострадавшим при
землетрясении в провинции Сычуань в 2009 году.