Тата и Валерий Блюменкранц вместе с маленькой дочкой Беатрисой пришли на Дом-2, чтобы спасти свои отношения. Однако в Сети появилось видео, на котором супруги дерутся.

Тата и Валерий Блюменкранц вместе с маленькой дочкой Беатрисой пришли на "Дом-2", чтобы спасти свои отношения. Однако в Сети появилось видео, на котором супруги дерутся.Блюменкранцы находятся на Сейшельских островах. Казалось бы, романтическая обстановка – шум волн, белоснежный пляж и теплое солнце – должна снизить градус кипения у пары, однако получилось наоборот. Тата и Валерий подрались, причем первой начала именно супруга Блюменкранца.Все началось с того, что Тата в черном слитном купальнике и макияжем на лице шла за Валерием и пыталась с ними выяснить отношения. "Валер, а ты можешь поговорить со мной и объяснить, почему ты так себя ведешь нагло и мерзко? Что такого плохого я тебе в жизни сделала? Что мы с ребенком тебе сделали?" – спрашивала Тата Блюменкранц.Валерий не реагировал на слова жены, и в какой-то момент она не выдержала. "Нет, мы с тобой поговорим..." – с этими словами Тата схватила Валерия и попыталась развернуть к себе. Но тот схватил ее за шею и сильно оттолкнул от себя. "Не трогай меня!" – рявкнул Блюменкранц. Тата поднялась, догнала уходящего мужа и налетела на него. Женщина стала бить супруга по голове, но тот отмахнулся от нее и продолжил путь.Тогда Тата схватила некий предмет, лежащий на краю бассейна, и запустила его в Валерия. Мужчина еле успел увернуться. Тут появились другие участники телепроекта, которые попытались успокоить взвинченных супругов. Однако Тата не унималась. Она подняла предмет, который бросила в Валерия, и попыталась снова запустить его в мужа. Ее вовремя остановили.В комментариях к видео поклонники скандально известного реалити-шоу "Дом-2" неоднозначно отнеслись к грязной драке Блюменкранцев. "это же шоу они играют, чтобы мы смотрели, называется поднять рейтинг программы и не более (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Один шаг до любви к ненависти", "Зачем они пришли туда цирк показывать этот", "Опа, представление начинается", "Тут многие пишут, что Тата первая на контакт идет, а Валера такой плохой.. Вы действительно считаете нормальным бежать за мужиком и орать ему вслед маты?! Это и означает на контакт идти?! Полный бред.. и бежать нужно в противоположную сторону.." – высказались пользователи Сети.