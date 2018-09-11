Посольство России в США продолжит добиваться освобождения Марии Бутиной. Дипломаты отметили, что сейчас американский суд фактически встал на сторону обвинения и игнорирует доводы защиты. Бутину оставили под стражей до начала процесса, а ее адвокату запретили разглашать любые подробности о деле.

Посольство России в США продолжит добиваться освобождения Марии Бутиной. Дипломаты отметили, что сейчас американский суд фактически встал на сторону обвинения и игнорирует доводы защиты. Бутину оставили под стражей до начала процесса, а ее адвокату запретили разглашать любые подробности о деле.Адвокат Марии Бутиной принес для нее на заседание черную сумку со сменной одеждой. Надеялся, что россиянку освободят из-под стражи и переведут под домашний арест. Мария на этот раз была не в оранжевой, а темно-зеленой робе СИЗО города Александрии, куда ее внезапно перевели из Вашингтона три недели назад. В зал суда Бутину ввели без наручников. Девушка была в очках, которые после ареста ей вернули, рыжие волосы заплетены в косу. Осунувшаяся, она бесстрастно смотрела на судью, когда та вынесла решение оставить Марию в СИЗО.Судья подчеркнула, что решение оставить Марию Бутину за решеткой основывается не на обвинениях, а на том, что она иностранная гражданка и потенциально может скрыться от правосудия. По словам председательствующей на процессе судьи, есть вероятность, что "Бутину сразу посадят в машину с дипломатическими номерами, а затем на самолет в Россию", с которой у США нет договора об экстрадиции.Сценарий как из шпионских фильмов. Правда, одна сюжетная линия уже отпала. Сторона обвинения признала, что Мария Бутина не предлагала интимные услуги в обмен на получение доступа в определенные политические круги. Ошибку объяснили тем, что следователи будто бы неверно истолковали SMS-переписку Бутиной. Хотя, по словам судьи, ей было достаточно 5 минут, чтобы понять: та SMS-переписка 3-летней давности, на которой строилось это "вульгарное обвинение", не более чем шутка. Зато пока все разбирались, взбудораженные американские журналисты уже успели представить Бутину как коварную соблазнительницу, готовую на все ради выполнения задания из Москвы. Опровержения этого, впрочем, дают уже не так охотно.- Что вы можете сказать о процессе?- Без комментариев.- Вы теперь не можете говорить о деле до конца процесса?- Нет.- Как вы оцениваете условия содержания Марии?- Без комментариев.Адвокату Бутиной судья запретила общаться с журналистами. Пораженный развернувшейся кампанией против его клиентки Роберт Дрисколл часто эмоционально выступал в СМИ с контраргументами. Судья заявила, что адвокат перешел грань, критикуя в СМИ те доказательства, которые представили агенты ФБР. Мол, Вашингтон город небольшой, круг присяжных узок, и это может повлиять на их решение. Запрет на разглашение подробностей дела действует и для стороны обвинения.Несмотря на осечку, обвинение продолжает настаивать, что студентка американского университета в Вашингтоне Мария Бутина была агентом влияния российского правительства, вступила для этого в сговор и не зарегистрировалась при Минюсте США. Дошло до того, что в качестве дополнительного аргумента в пользу своей версии гособвинители привели такую статистику: глава МИД РФ Сергей Лавров два раза говорил о деле Бутиной с госсекретарем Майком Помпео, а в тюрьме ее 6 раз посещали сотрудники консульства России в США."Мария не единственный гражданин России, которого мы посещаем в местах заключения. Понимаем, что такие визиты вызывают раздражение, так как позволяют нам узнать о творящихся в американских тюрьмах нарушениях элементарных прав человека — прав наших граждан — из первых уст. Мы посетим Марию Бутину в тюрьме на этой неделе. Продолжим отстаивать ее законные права и требовать от американских властей ее освобождения", — говорится на странице российского посольства в Facebook.Защита утверждает, что Мария в университете изучала международные отношения и интересовалась политикой, никогда не скрывала своих пророссийских взглядов. А с активистом Республиканской партии Полом Эриксоном она встречалась не по расчету, это была настоящая любовь.Вот видео, где пара поет известную песню из мультфильма "Красавица и чудовище". Запись сделана в студии в Москве 3 года назад — это был подарок Марии на день рождения Пола. Теперь он навещает ее в СИЗО.Несмотря на то, что дело уже в суде, у стороны обвинения появились новые улики. Как выяснилось, в руках ФБР на прошлой неделе оказался некий новый жесткий диск. На обработку информации с него запросили дополнительное время. Следующее заседание по делу Марии Бутиной состоится 13 ноября.