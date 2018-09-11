В августе от электроэнергии отключено 668 потребителей

В августе от электроэнергии отключено 668 потребителейБолее 8,3 тысяч жителей Владимирской области, задолжавших за тепло и электроснабжение, получили красные счета-квитанции за август, сообщает владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».Цветные квитанции рассылаются адресатам, которые не оплачивают энергоресурсы два месяца и более. Общая сумма задолженности этих клиентов ресурсоснабжающей организации превышает 250 млн рублей.Также специалисты продолжают вводить ограничение электроснабжения должников. В августе от электроэнергии отключено 668 потребителей, общая задолженность которых составляет 32 млн рублей. Также в прошлом месяце 576 клиентов погасили задолженность на общую сумму в 9,5 млн рублей.Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно рекомендует получателям цветных квитанций погасить долги, иначе последуют ограничение электроснабжения и исковые заявления в суд.