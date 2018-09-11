Страшно жить! Жители одного из домов по улице Лермонтова утверждают, что их дом в буквальном смысле слова трещит по швам. Тем не менее, ни текущий, ни капитальный ремонт никто не делает. Управкомпания отказалась обслуживать этот дом. И теперь люди просят взять их дом на баланс другую компанию. Но сможет ли она улучшить состояние дома? Задумался Константин Миронов.

Страшно жить! Жители одного из домов по улице Лермонтова утверждают, что их дом в буквальном смысле слова трещит по швам. Тем не менее, ни текущий, ни капитальный ремонт никто не делает. Управкомпания отказалась обслуживать этот дом. И теперь люди просят взять их дом на баланс другую компанию. Но сможет ли она улучшить состояние дома? Задумался Константин Миронов.Людям в этот дом просто страшно заходить, он буквально трещит по швам. Проблемы здесь в каждой квартире, больше всего жильцы опасаются, что в любой момент может обвалиться потолок. А недавно новая беда - от дома, по словам собственников, отказалась управляющая компания. И теперь даже поддерживать в этом состоянии дом некому.Альбина Спирина, житель дома 42 по ул. Лермонтова: "Дому нужен капитальный ремонт. Нам сказали, что денег на доме нет, много должников. На доме нету денег, и, соответственно, нас никто не хочет брать. Но и аварийными нас не признают".Кровля течет, батареи в подъездах срезаны. А скоро зима. В прошлогодние морозы люди замерзали в квартирах, а из подвала валил пар из-за дырявых труб. За лето их никто не заменил и не починил. Что же будет зимой?Надежда Миронычева, житель дома 42 по ул. Лермонтова: "Если дом не подключат к системе отопления – это однозначно дом вообще развалится. Если не будет отопления, то трубы все замёрзнут, их расширит, и уже если нас возьмет какая-либо управляющая компания, то она уж не сможет включить отопление. Потому что всю систему нужно будет менять".Муниципальная квартира Лилии Алексеевой пострадала от пожара, но пожилая женщина не может сделать ремонт - денег нет. По ее словам, все ушли на обслуживание дома. Платить приходилось по 28 рублей за квадратный метр. Но никакого обслуживания так и не увидела. А ведь в муниципальной квартире с ремонтом должны помогать.Лилия Алексеева, житель дома 42 по ул. Лермонтова: "Боюсь, неужели не боюсь, я вот как начинаю мыться, у меня там всё облетает. Потолок там в ванной. Понимаете, какое дело. А кому жаловаться–то, уж прокуратуре жаловались, всем жаловались, никто ничего не делает. Вот говорят, вы должны сделать. А я не в силах сама сделать ремонт".С резонными вопросами жителей мы отправляемся во Владимирскую управляющую компанию, которая отказалась от дома в начале июня этого года и оставила людей на произвол судьбы. Представитель управкомпании сразу даёт понять, что причины очень просты: квитанции за обслуживание и содержание в доме платили только две квартиры и за всё это время жильцы накопили внушительную задолженность. Как говорят в управкомпании, сумма долга перевалила за 100 тысяч рублей.Мария Рожкова, начальник технического отдела Владимирская управляющая компания: "По данному договору, который был заключён между нами и жителями. Одним из пунктов этого договора было отсутствие задолженностей. На основании этого управляющая компания была вынуждена расторгнуть данный договор, потому что при таких обстоятельствах, таких условиях обслуживать дом не представляется возможным".Бывшая управляющая компания уже подготовила все документы для того, чтобы дом могла взять другая обслуживающая организация. Копия технического паспорта уже находится в Городской управляющей компании, которая 17 сентября проведёт собрания с жильцами дома и обсудит тариф на техническое обслуживание дома.Михаил Поваров, директор МУП Городская управляющая компания: "Там очень много работ нужно делать по этому дому, естественно, мы не можем благотворительностью заниматься: у нас просто нет средств для этого. Соответственно, мы с жителями будем обсуждать размер платы за те или иные работы, а на собрании всё это будет обсуждаться".Если жильцы откажутся от предложенных условий, то им придётся производить все работы своими силами. Самое главное для людей – это вовремя оплачивать коммунальные услуги, только так они смогут увидеть долгожданный ремонт.