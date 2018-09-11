Рынок недвижимости в России стремительно меняется. Новые правила игры, связанные с уходом от долевого строительства, окажут колоссальное влияние на отрасль. В этих непростых условиях группа компаний КОРТРОС демонстрирует устойчивую динамику развития, наращивая прибыль и выводя на рынок новые проекты. В чем секрет успеха одного из ведущих российских девелоперов? По словам президента ГК Вениамина Голубицкого, каждый свой проект компания настраивает под потребности определенной категории покупателей, предлагая им качественный и сбалансированный продукт.

Рынок недвижимости в России стремительно меняется. Новые правила игры,связанные с уходом от долевого строительства, окажут колоссальноевлияние на отрасль. В этих непростых условиях группакомпаний "КОРТРОС" демонстрирует устойчивую динамику развития, наращиваяприбыль и выводя на рынок новые проекты. В чем секрет успеха одного изведущих российских девелоперов? По словам президента ГК ВениаминаГолубицкого, каждый свой проект компания настраивает под потребностиопределенной категории покупателей, предлагая им качественный исбалансированный продукт.Новая реальностьВ июле этого года российская строительная отрасль начала переход с продажи жилья посредством договоров долевого участия (ДДУ) на эскроу-счета. В соответствии с поправками в 214-ФЗ, деньги от покупателей девелопер увидит только после окончания строительства жилья. До этого момента рассчитывать придется только на личные средства или банковские кредиты. Эксперты предсказывают, что новые правила приведут к удорожанию себестоимости жилья, а значит, и его цены для конечного потребителя.Для многих игроков отрасли переход на эскроу-счета, который должен завершиться в июле следующего года, является крайне болезненным процессом. Девелоперы, привыкшие продавать жилье по ДДУ, судорожно пытаются выстраивать новую стратегию развития в условиях стремительно меняющейся отрасли.Для ГК "КОРТРОС" эскроу-счета – явление не новое. По словам президента группы компаний Вениамина Голубицкого, "КОРТРОС" ранее уже использовал их при реализации жилья. "В Екатеринбурге при продаже в ЖК "Академический" мы долгое время не использовали схему ДДУ. В этом проекте продан миллион квадратных метров жилья, и половина этого объема – без привлечения денег населения", – отметил он.Эксперты между тем предсказывают удорожаниесебестоимости жилья на 3-4%из-за изменений в законодательстве. Управляющий партнер группы компаний "Метриум" Мария Литинецкая полагает, что отсутствие возможности привлекать средства дольщиков приведет к дальнейшей монополизации рынка и уходу мелких и средних игроков.Островок стабильностиНа этом фоне "КОРТРОС" выглядит настоящим островком стабильности в бушующем океане строительной отрасли. По словам главного финансового директора группы компаний Владислава Яблонских, одна из ключевых тенденций рынка в том, что успех девелопера все больше определяется качеством, концепцией и идеей продукта. "Несмотря на снижение доходов населения, платежеспособный спрос никуда не делся", – отметил он.Первые шесть месяцев 2018 года "КОРТРОС" закончил с плюсом – компания зафиксировала рост выручки на 13% по сравнению с показателями прошлого года."Выручка компании растет по всем регионам присутствия – Москва,Екатеринбург, Пермь", – подчеркнул главный финансовый директор ГК.По его словам, общая выручка за первый квартал 2018 года – 7 миллиардов 200 миллионов рублей. "По итогам году мы ожидаем около 25 миллиардов рублей – рост на 12-13% по сравнению с 2017 годом", – констатировал Яблонских.Формула успехаКак компании удается наращивать прибыль в столь нестабильных реалиях рынка? "КОРТРОС", отмечает Вениамин Голубицкий, точно позиционирует свои продукты и настраивает их под запросы определенных категорий покупателей."Наши жилые комплексы – это объединение людей примерно одних взглядов и потребностей в рамках одной локации", – подчеркнул президент ГК.К примеру, во флагманском проекте компании – многофункциональном комплексе HEADLINER в центре Москвы – предлагается жилье для целеустремленных людей, ведущих активный образ жизни. "У проекта понятная и четкая аудитория. Многие из тех, кто покупает здесь квартиры, работают в расположенном поблизости деловом центре Москва-сити", – отметил главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" Филипп Третьяков.Другой пример – масштабный проект ЖК "Академический" в Екатеринбурге. Жилой комплекс ориентирован на семейных людей, что и отражено в его квартирографии и инфраструктуре. "Таким людям важно обеспечить не только собственные потребности, но и дать все необходимое своей семье", – пояснил Третьяков.Баланс интересовЭксперты выделят несколько факторов, которые в ближайшее время наибольшим образом повлияют на ситуацию на рынке недвижимости. Среди них – изменения в законодательстве, общая политическая и экономическая ситуация в стране, вероятное колебание ипотечных ставок, вывод на рынок больших объемов нового жилья, уровень доходов покупателей.По мнению Вениамина Голубицкого, в ближайшие годы можно ожидать увеличения предложения на первичном рынке недвижимости за счет того, что в продажу выйдут проекты, которые застройщики еще могут продавать по старым правилам. "Рынок будет консолидироваться, укрупняться, пройдет череда слияний и поглощений", – полагает бизнесмен.Что касается ГК "КОРТРОС", то главная задача компании - сохраниться в тех локациях, где она уже присутствует: в столичном регионе, Екатеринбурге, Перми и других регионах. "Мы активно ведем обсуждение новых проектов, смотрим на новые локации, в частности, Ростов-на-Дону", – подчеркнул Голубицкий, вместе с тем отметив, что маржинальность в регионах резко контрастирует с московскими проектами, и эту проблему нужно как-то решать.К примеру, полагает президент "КОРТРОС", можно подумать над смягчением законодательства, предложить девелоперам какие-то бонусы. "Нужен тонкий инструмент регулирования, региональный аспект нельзя отбрасывать", – сказал он.В качестве одной из мер он назвал поэтапную разморозку средств на эскроу-счетах по мере строительства здания."Власти и бизнесу важно найти баланс. Сейчас новый закон очень защищает население, но и бизнес нуждается в поддержке", – подчеркнул Голубицкий.Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет. География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всей стране.