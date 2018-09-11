Злоумышленники похитили крышки канализационных колодцев.

7 сентября текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 22-х и 30-летнего безработных жителей города Муром, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в августе подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили две крышки канализационных колодцев, расположенных на улице Филатова в городе Муром. Похищенное злоумышленники погрузили в легковой автомобиль и впоследствии сдали в пункт приема металла.Фигуранты были задержаны после поступившего в полицию заявления. Противоправная деятельность двух местных жителей попала в поле зрения камер видеонаблюдения, установленных на одном из жилых домов.Подозреваемые дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.