В Смоленске арестованы двое подростков, еще одна девушка находится под домашним арестом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает СКР.

В Смоленске арестованы двое подростков, еще одна девушка находится под домашним арестом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает СКР.24 августа этого года днем в одной из квартир в городе Рославле два 15-летних подростка и 15-летняя девочка совершили действия сексуального характера в отношении ранее знакомой им несовершеннолетней девочки​​​.После появления в местных СМИ шокирующих подробностей история вызвала широкий общественный резонанс. Отмечалось, что "по заказу" подружки подростки издевались над девочкой, проходившей реабилитацию после ДТП, снимая происходившее на видео.Возбуждено уголовное дело "по факту совершения действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки".