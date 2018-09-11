В
региональные парламенты внесены законопроекты о сохранении льгот лицам
предпенсионного возраста. Об этом сообщил секретарь генсовета Единой России
Андрей Турчак.
В
региональные парламенты внесены законопроекты о сохранении льгот лицам
предпенсионного возраста. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России"
Андрей Турчак.
Партия
обсуждала сегодня предложения по изменению пенсионного законодательства. По
словам Турчака, в регионах сейчас идет большая работа: в 83 субъектах внесены законодательные
инициативы по сохранению льгот. В Хабаровске законопроект уже поддержан в
первом чтении.
"Впереди
предстоит большая работа совместно с правительством как по реализации поправок,
так и по дальнейшему совершенствованию законодательства по защите граждан
предпенсионного возраста", – подчеркнул секретарь генсовета.
В
то же время, регионы сегодня тревожит бюджетная политика Минфина, который не
только не поощряет, но и серьезно ограничивает наращивание социальных расходов.
Турчак сказал ,что партия рассчитывает на взвешенную позицию министерства в
этих вопросах.
Идет
работа и с Торгово-промышленной палатой по дополнительной защите людей
предпенсионного возраста. По информации Турчака, уже несколько компаний поддержали
инициативу "Единой России" о введении дополнительных программ поддержки своих
работников. Среди них Х5 Ритейл групп , Роснефть, Ростех, Газпром, Транснефть,
Сбербанк, Росатом и РЖД.
Партия уделяет внимание и в решении таких вопросов, как занятость старшего поколения, меры стимулирования
работодателей, проблемы, связанные со здравоохранением.
Напомним,
что ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионному
законопроекту. Они были выработаны с учетом мнений регионов и предложений
президента, которые он озвучил в специальном телеобращении.