В региональные парламенты внесены законопроекты о сохранении льгот лицам предпенсионного возраста. Об этом сообщил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

региональные парламенты внесены законопроекты о сохранении льгот лицампредпенсионного возраста. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак.Партияобсуждала сегодня предложения по изменению пенсионного законодательства. Пословам Турчака, в регионах сейчас идет большая работа: в 83 субъектах внесены законодательныеинициативы по сохранению льгот. В Хабаровске законопроект уже поддержан впервом чтении."Впередипредстоит большая работа совместно с правительством как по реализации поправок,так и по дальнейшему совершенствованию законодательства по защите гражданпредпенсионного возраста", – подчеркнул секретарь генсовета.то же время, регионы сегодня тревожит бюджетная политика Минфина, который нетолько не поощряет, но и серьезно ограничивает наращивание социальных расходов.Турчак сказал ,что партия рассчитывает на взвешенную позицию министерства вэтих вопросах.Идетработа и с Торгово-промышленной палатой по дополнительной защите людейпредпенсионного возраста. По информации Турчака, уже несколько компаний поддержалиинициативу "Единой России" о введении дополнительных программ поддержки своихработников. Среди них Х5 Ритейл групп , Роснефть, Ростех, Газпром, Транснефть,Сбербанк, Росатом и РЖД.Партия уделяет внимание и в решении таких вопросов, как занятость старшего поколения, меры стимулированияработодателей, проблемы, связанные со здравоохранением.Напомним,что ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионномузаконопроекту. Они были выработаны с учетом мнений регионов и предложенийпрезидента, которые он озвучил в специальном телеобращении.