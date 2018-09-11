Фельдшер покаялась и получила штраф. Речь идет о сотруднице кольчугинской ЦРБ.

Фельдшер покаялась и получила штраф. Речь идет о сотруднице кольчугинской ЦРБ. Напомним, в декабре минувшего года она отказалась направить бригаду к пациенту, который уже не в первый раз нанес себе серьезные повреждения, но одумался и позвонил в скорую. В результате, "неотложку" вызвали соседи, к которым обратился окровавленный мужчина. Но, когда врачи приехали, было уже поздно. Мужчина умер от кровопотери. Фельдшер вину признала. Стороны примирились, а суд назначил женщине штраф в 15 тысяч рублей.