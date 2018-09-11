Для московской полиции поддержка отношений с органами обеспечения охраны общественного порядка других государств является важным направлением в работе...

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел рабочую встречу с представителями жандармерии Ватикана.В ходе встречи иностранные коллеги посетили Первый оперативный полк ГУ МВД России по г. Москве, где ознакомились с деятельностью конной полиции. Кавалеристы продемонстрировали свое первоклассное мастерство фигурной езды на лошадях, джигитовки, рубки и других маневров.Также в ходе рабочей встречи представителям делегации Ватикана показали работу дежурной части и рассказали о специфике работы столичной службы «02». Гостей поразил масштаб и интенсивность работы, которую выполняют сотрудники дежурной части Главного управления. Они отметили высокий уровень технической оснащенности системами видеонаблюдения за обстановкой в городе, работой дежурных частей и мобильных нарядов полиции, управлять которыми и определять наиболее эффективный алгоритм их действий при поступлении оперативной информации можно в режиме реального времени.Для московской полиции поддержка отношений с органами обеспечения охраны общественного порядка других государств является важным направлением в работе. Сотрудничество ведется со многими странами, ведь благодаря обмену опытом эта область деятельности правоохранительных органов постоянно совершенствуется.В завершении мероприятия глава делегации Ватикана Доминико Джани поблагодарил руководство Главного управления ГУ МВД России по г. Москве за теплый прием. Участники встречи выразили единое мнение, что изучение опыта коллег из других стран весьма полезен и необходим для обеспечения безопасности граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве