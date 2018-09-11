Обвиняемый сбыл 153 поддельных банковских билета общей стоимостью 765 тысяч рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное по фактам сбыта поддельных банковских билетов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, в феврале 2018 года обвиняемый, находясь в автомобиле на Большой Черемушкинской улице, сбыл 140 фальшивых купюр, после чего был задержан.В ходе осмотра автотранспортного средства сотрудниками полиции также были обнаружены и изъяты денежные средства, имеющие признаки подделки. Всего мужчина сбыл 153 поддельных банковских билета общей стоимостью 765 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53