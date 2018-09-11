Цель акции заключалась в профилактике нарушений, связанных с перевозкой детей в автомобиле, и привлечении внимания водителей к соблюдению правил перевозки пассажиров....

В период 4 по 7 сентября Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проводилось профилактическое мероприятие «Ваш пассажир - ребенок». Мероприятие прошло во всех округах столицы.Основная цель акции заключалась в профилактике нарушений, связанных с перевозкой детей в автомобиле, и привлечении внимания водителей к соблюдению правил перевозки пассажиров.В мероприятии было задействовано более 1300 сотрудников дорожно-патрульной службы. Сотрудниками ГИБДД было составлено 2511 протоколов об административных правонарушениях. Из них 1383 за нарушение правил перевозки детей и 1128 за неиспользование штатного ремня безопасности водителем и пассажиром.Основное внимание сотрудников ГИБДД было направлено на использование автомобилистами детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Госавтоинспекторы провели профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему соблюдения правил безопасности дорожного движения.Столичная Госавтоинспекция отмечает, что такие мероприятия направлены на сохранение жизни и здоровья маленьких и взрослых пассажиров.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81