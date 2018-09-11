Госдума практически разобрала законодательные завалы – наследство, доставшиеся депутатам от прошлых созывов. Открывая осеннюю сессию нижней палаты парламента, ее спикер Вячеслав Володин обратил особое внимание на повышении качества законотворчества.

Госдума практически разобрала законодательныезавалы – наследство, доставшиеся депутатам от прошлых созывов. Открывая осеннюю сессию нижнейпалаты парламента, ее спикер Вячеслав Володин обратил особое внимание на повышениикачества законотворчества.Председатель Думы отметил, что депутатамудалось практически полностью разобрать законодательные завалы – осталось всего55 законопроектов от прошлых созывов."У нас есть больше времени для того, чтобы проводитьэкспертизу, обсуждать законопроекты с участием экспертных кругов, институтовгражданского общества", – сказал Володин.Говоря о повышении качества законотворчества, он предложилеще раз изучить вопрос процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении."Мы видим, что большинство вопросов и претензийк законам возникают в рамках процедуры второго чтения. Поэтому разговор на этутему будет полезен и, возможно, улучшит качество принимаемых решений", – сказалглава Госдумы.Обращаясь к депутатам, Володин напомнил, что Думатеперь будет работать по новому графику: пленарные заседаниябудут проходить вместо двух, три дня. Это позволит оптимизировать график, позволяя комитетам больше времениуделять законотворчеству.Конечно, для депутатов это дополнительная нагрузка, но эти изменениядолжны дать результат, будут способствовать повышению качества законопроектов.Спикер сообщил,что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится вдвое меньше законопроектов, чемдва года назад. Всего их 1118, из них 406 – на стадии предварительногорассмотрения в комитетах.Осенняя сессия Госдумы будет самой короткой, она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. Вграфике работы депутатов произошли изменения: количество пленарныхзаседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам ичетвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без перерыва.