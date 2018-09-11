В осеннюю сессию Госдума уделит большое внимание развитию межпарламентских связей с зарубежными странами. Международная повестка обещает быть большой, сказал на открытии сессии спикер палаты Вячеслав Володин.

В осеннюю сессию Госдума уделит большое внимание развитию межпарламентскихсвязей с зарубежными странами. Международная повестка обещает быть большой, сказална открытии сессии спикер палаты Вячеслав Володин.Глава Думы напомнил, что уже принято решение активизироватьсвою деятельность на межпарламентском направлении по линии фракций, комитетов ивице-спикеров. Должен быть сформирован не только план поездок, но и предложенияпо решению задач в интересах России и ее граждан, указал Володин."Осенью Парламентская Ассамблея Совета Европы будетрассматривать вопрос о полномочиях национальных делегаций. От его решениязависит наше участие в работе ПАСЕ", – сказал глава палаты.Все последние годы Россия настаивала на внесении в регламентПАСЕ норм, которые бы не допускали лишения прав национальных делегаций и в этомее поддержали парламенты большинства стран Совета Европы. Теперь все зависит отрешения ПАСЕ."Надеемся, что разум возобладает, и базовые принципыпарламентаризма будут защищены и дадут возможность национальным делегациямвысказывать свою точку зрения, никто их не будет лишать права голоса или инымобразом дискриминировать по политическому принципу", – выразил надежду ВячеславВолодин.ПАСЕ – это то место, где должна идти дискуссия и звучать разныеточки зрения.Развитие межпарламентскогосотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Попредложению ее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошелмеждународный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХсобрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из96 стран мира.Из последних событий международной повестки стоит отметить визит Вячеслава Володина в Турцию и поездка большой иранской парламентской делегации в Россию.На прошлой неделе в Волгограде прошло первое первое заседание межпарламентской комиссии двух стран.Сегодня, 11 сентября начала работу осенняя сессия Госдумы, ее открыл спикер палаты Вячеслав Володин. Обращаясь к депутатам, он сказал, что сессия будет короткой, но чрезвычайно важной: именно этой осенью предстоитпринять пакет законов, которые сделают пенсионную систему в России болееэффективной.Осенняя сессия она завершится региональной неделей с 24 по 31 декабря. Вграфике работы депутатов произошли изменения: количество пленарныхзаседаний увеличивается с двух до трех – по вторникам, средам ичетвергам. Проходить они будут с 10:00 до 14:00 без перерыва.