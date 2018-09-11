Госдума продолжит работу по повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил до конца текущего года провести Форум молодых законодателей. Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания осенней сессии 2018.

Госдума продолжит работу по повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володинпредложил до конца текущего года провести Форум молодых законодателей.Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания осенней сессии2018.Пословам спикера, Молодежная палата при Госдуме станет в ближайшее времяболее представительной, увеличившись в три раза. "В нее войдутпредставители парламентских партий, студенчества, молодые депутатыразных уровней. Нам необходимо продолжить эту работу", – сказалпредседатель нижней палаты.этой связи Володин предложил провести до конца этого года Форум молодыхзаконодателей. Спикер Госдумы попросил подключиться к организациимероприятия профильные комитеты нижней палаты.Парламентарийотметил, что это хорошая возможность не только обратной связи, но иформирования институтов молодых законодателей. Это очень важно не толькодля Госдумы, но и для законодательной власти в России в целом,подчеркнул Володин.Нижняяпалата седьмого созыва активно занимается повышением роли молодежи вправотворческом процессе. Так, в ноябре прошлого года состоялсяВсероссийский молодежный форум Госдумы. В нем приняли участие свыше 400человек со всей страны и из-за рубежа.На форум съехались молодые депутаты, эксперты, ученые и активисты. Ониобсудили такие актуальные темы, как доступное жилье, транспортныепроекты, раздельный сбор мусора и многое другое, предложили собственныеидеи для решения насущных проблем.Молодежьпривлекается к обсуждению актуальных вопросов также в рамкахПарламентского собрания союза Белоруссии и России. В состав палатывходят по 18 человек с российской и белорусской стороны. Дляотечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена науровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.Напомним,в осеннюю сессию Госдума будет работать по-новому. Депутаты будутпроводить три пленарных заседания в неделю – по вторникам, средам ичетвергам с 10:00 до 14:00. Это позволит им больше общаться сизбирателями в регионах.