Госдума продолжит работу по повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин
предложил до конца текущего года провести Форум молодых законодателей.
Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания осенней сессии
2018.
Госдума продолжит работу по повышению роли молодежи в законотворческом процессе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин
предложил до конца текущего года провести Форум молодых законодателей.
Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания осенней сессии
2018.
По
словам спикера, Молодежная палата при Госдуме станет в ближайшее время
более представительной, увеличившись в три раза. "В нее войдут
представители парламентских партий, студенчества, молодые депутаты
разных уровней. Нам необходимо продолжить эту работу", – сказал
председатель нижней палаты.
В
этой связи Володин предложил провести до конца этого года Форум молодых
законодателей. Спикер Госдумы попросил подключиться к организации
мероприятия профильные комитеты нижней палаты.
Парламентарий
отметил, что это хорошая возможность не только обратной связи, но и
формирования институтов молодых законодателей. Это очень важно не только
для Госдумы, но и для законодательной власти в России в целом,
подчеркнул Володин.
Нижняя
палата седьмого созыва активно занимается повышением роли молодежи в
правотворческом процессе. Так, в ноябре прошлого года состоялся
Всероссийский молодежный форум Госдумы. В нем приняли участие свыше 400
человек со всей страны и из-за рубежа.
На форум съехались молодые депутаты, эксперты, ученые и активисты. Они
обсудили такие актуальные темы, как доступное жилье, транспортные
проекты, раздельный сбор мусора и многое другое, предложили собственные
идеи для решения насущных проблем.
Молодежь
привлекается к обсуждению актуальных вопросов также в рамках
Парламентского собрания союза Белоруссии и России. В состав палаты
входят по 18 человек с российской и белорусской стороны. Для
отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена на
уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.
Напомним,
в осеннюю сессию Госдума будет работать по-новому. Депутаты будут
проводить три пленарных заседания в неделю – по вторникам, средам и
четвергам с 10:00 до 14:00. Это позволит им больше общаться с
избирателями в регионах.