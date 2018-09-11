Астролог из передачи Давай поженимся Василиса Володина попала в больницу. Она сама рассказала об этом, отметив, что волноваться за нее не следует.

Астролог из передачи "Давай поженимся" Василиса Володина попала в больницу. Она сама рассказала об этом, отметив, что волноваться за нее не следует.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Василиса Володина опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежащей на больничной койке с книгой в руке. "Со мной все в полном порядке. Мы бодры! Веселы! ...(продолжить самим). Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – успокоила поклонников Володина.Астролог обратилась и к представителям прессы. "У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через 10 минут. Звонить и писать не надо. Дайте покоя!" – жестко высказалась соведущая брачного шоу "Давай поженимся".Подписчики немедленно отреагировали на пост, пожелав Василисе здоровья и сил. "Не могу удержаться, напишу... я надеюсь, что у вас и правда все в порядке, всего вам самого доброго!!!", "Выздоравливайте", "Здоровья и полного расслабления", "Василиса вы прелесть!!!!", "Будьте здоровы, мы вас любим", "Здоровья. Выше нос. Вы умничка!", "Поправляйтесь !!! Главное в здоровье это Вера и терпение 💪 🤒👩‍🍳 ну и конечно поддержка близких !!! Не болейте Василиса !)))", "Отдыхайте и набирайтесь сил. Мы Вас ждем с нетерпением. И надеемся в скором будущем, Вы порадуете нас своей улыбкой, не в больничной палате", – высказались пользователи Сети.