Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин высказался о конфликте рэпера и спортсмена Хабиба Нурмагомедова в своем микроблоге. Он отметил, что пост не политический, а саркастический.

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин высказалсяо конфликте рэпера и спортсмена Хабиба Нурмагомедова в своеммикроблоге. Он отметил, что пост не политический, а саркастический.Политик заявил, что емуне нравятся ни единоборства, ни современная поп и рэп эстрада. Но он знаком сэтим для понимания своего потенциального избирателя.По словам Грудинина, еслитакие, как Хабиб Нурмагомедов "не будут идеологически противостоять распространению творчества"таких, как Тимати и Егор Крид, "то очевиден риск возрастания настоль благодатной почве" таких, как скандальные рэперы Face и Элджей. Политик добавил, что Тимати надодискутировать не с Хабибом, а с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.Пост политика вызвалгорячие обсуждения и споры. Пользователи разделились на два лагеря: однивыступили в своих комментариях за точку зрения бойца, а другие разделилавзгляды музыкантов.Напомним,скандал начался с того, что Егор Крид отменилконцерт в Дагестане после того, как в соцсетях ему стали поступать угрозы отместных жителей. Говорят, свое категоричное мнение высказывал и известный боецХабиб Нурмагомедов.Затем в конфликт вмешался Тимати. Он объяснил, что в песнях егомузыкантов нет призыва к насилию или экстремизму. Спортсмен же в ответ жестко нагрубил.На оскорбления артист заявил, что ему никто не может указывать в его стране,где давать концерты, а где – нет.