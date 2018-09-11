Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин высказался
о конфликте рэпера и спортсмена Хабиба Нурмагомедова в своем
микроблоге. Он отметил, что пост не политический, а саркастический.
Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин высказался
о конфликте рэпера и спортсмена Хабиба Нурмагомедова в своем
микроблоге. Он отметил, что пост не политический, а саркастический.
Политик заявил, что ему
не нравятся ни единоборства, ни современная поп и рэп эстрада. Но он знаком с
этим для понимания своего потенциального избирателя.
По словам Грудинина, если
такие, как Хабиб Нурмагомедов "не будут идеологически противостоять распространению творчества"
таких, как Тимати и Егор Крид, "то очевиден риск возрастания на
столь благодатной почве" таких, как скандальные рэперы Face и Элджей. Политик добавил, что Тимати надо
дискутировать не с Хабибом, а с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.
Пост политика вызвал
горячие обсуждения и споры. Пользователи разделились на два лагеря: одни
выступили в своих комментариях за точку зрения бойца, а другие разделила
взгляды музыкантов.
Напомним,
скандал начался с того, что Егор Крид отменил
концерт в Дагестане после того, как в соцсетях ему стали поступать угрозы от
местных жителей. Говорят, свое категоричное мнение высказывал и известный боец
Хабиб Нурмагомедов.
Затем в конфликт вмешался Тимати. Он объяснил, что в песнях его
музыкантов нет призыва к насилию или экстремизму. Спортсмен же в ответ жестко нагрубил.
На оскорбления артист заявил, что ему никто не может указывать в его стране,
где давать концерты, а где – нет.