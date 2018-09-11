Своим примером вдохновляет других. С владимирцами встретился знаменитый художник, спортсмен и артист из Москвы Александр Похилько. Его называют русским Ником Вуйчичем. С рождения у мальчика не было рук и ног, но, несмотря на испытания, он не сдался, и сейчас его имя знает вся страна. О том, как добиваться своей цели и почему каждый человек способен изменить свою судьбу к лучшему, узнали мои коллеги.

Своим примером вдохновляет других. С владимирцами встретился знаменитый художник, спортсмен и артист из Москвы Александр Похилько. Его называют "русским Ником Вуйчичем". С рождения у мальчика не было рук и ног, но, несмотря на испытания, он не сдался, и сейчас его имя знает вся страна. О том, как добиваться своей цели и почему каждый человек способен изменить свою судьбу к лучшему, узнали мои коллеги.Он впервые танцует вальс и немного волнуется, как любой молодой человек. Разница лишь в том, что двигается Александр на протезах. С рождения у молодого человека не было ног и кистей рук, зато сформировались стойкий характер, воля и доброта. Александр Похилько уверен, что бы ни случилось с тобой в жизни - всегда есть шанс изменить судьбу к лучшему. Главное - не сдаваться и работать над собой.Александр Похилько, художник: "По большей части, мотивация должна исходить изнутри, а не ориентироваться на какие-то аспекты или внешние факторы: благосостояние, внешность и так далее. Я бы не сказал, что у меня там всё хорошо, как раз сейчас проблемы: и в кредит попал, и у меня очень много разных ситуаций, и даже семейные. Проблемы есть у всех и у каждого".До 5 лет он рос в детдоме. Там не только научился самостоятельно справляться с бытовыми делами - даже помогал другим ребятам. Потом в его жизни появилась приёмная мама. Вместе они преодолели немало испытаний, переезжали в разные города, искали средства на протезы для ног. Всё время Александр упорно учился, занимался спортом и открыл в себе немало талантов. Например, художественный. На его счету выставки в разных городах России, в том числе и во Владимире. Картины особенного художника знают и любят во всём мире. А ещё к 30 годам Александр Похилько несколько раз поднимался на гору Килиманджаро. Он привык ставить себе, кажется, невыполнимые задачи и добиваться своей цели. Так и сейчас у молодого человека много планов, а дни расписаны по минутам.Александр Похилько, художник: "Мне всё интересно, я занялся боксом, записался в ММА, на бои без правил, смешанные единоборства. Все спрашивают: "Зачем, ведь это губительно?" - Однако я - за новшества! Надо стремиться к семье, больше отстаивать семейные положения, семейные ценности".А ещё Александр помогает поверить в себя сотням людей. Он проводит встречи, участвует в форумах и занимается благотворительностью. Его многие называют "русским Ником Вуйчичем", однако, Александр поправляет - у каждого человека своя судьба. Пообщаться с удивительным молодым человеком в Областную библиотеку для детей и молодёжи пришли десятки человек. Это студенты, взрослые и особенные ребята из "Ассоциации родителей детей-инвалидов "Свет". У них есть мечты и они готовы учиться.Валентина, гость встречи: "Дизайну научиться, оформлению новых изделий". - "Почему решили сюда прийти сегодня?" - "Это очень хорошее мероприятие: знакомство с новыми людьми".Ирина Дубиневич, сотрудник "Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи": "Мы же очень много с молодёжью, подростками работаем и часто видим, что депрессии какие-то, недовольство жизнью, невозможность найти себя в этой жизни, а вот человек - он многого добился!"В библиотеке уверены, что эта встреча поможет читателям и гостям поверить в собственные силы и надеются, что Александр Похилько ещё обязательно вернётся в наш город.