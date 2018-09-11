Два ведущих театральных деятеля Ирана были арестованы после публикации записи с репетиции пьесы Уильяма Шекспира Сон в летнюю ночь. Режиссера спектакля Мариама Каземи и театрального менеджера Саида Ассади взяли под стражу за совместный танец занятых в постановке актрис с мужчинами, что запрещено законами Исламской республики.

Два ведущих театральных деятеля Ирана были арестованы после публикации записи с репетиции пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Режиссера спектакля Мариама Каземи и театрального менеджера Саида Ассади взяли под стражу за совместный танец занятых в постановке актрис с мужчинами, что запрещено законами Исламской республики, уточняет агентство IRNA.Im #Iran wurden gestern die Regisseurin des Theaterstücks "Ein Sommernachtstraum" (von #Shakespeare) und der Manager des Theaters festgenommen, weil sich dieses Video vom Stück in sozialen Medien verbreitet hat.#Zensur #IranProtests pic.twitter.com/9KBM8XTp7n— Omid Rezaee (@Omid6887) September 10, 2018Стражи порядка нагрянули к театральным деятелям вечером 9 сентября. Как уточнил представитель министерства культуры и исламской ориентации Ирана, после публикации трейлера больше всего вопросов возникло к использованной музыке и движениям актеров — в Сети забурлила дискуссия, поскольку иранские законы запрещают женщинам не только участие в различных мероприятиях с мужчинами, но и публичные танцы.Впрочем, спустя несколько часов суд согласился выпустить Каземи и Ассади под залог в 1,5 миллиарда риалов за каждого (это около 23 тысяч долларов по курсу черного рынка и порядка 46,5 тысячи по официальному курсу).Любопытно, что до задержания театральных деятелей комедию "Сон в летнюю ночь" показывали на протяжении недели, и у правоохранительных органов не возникало вопросов к режиссеру.