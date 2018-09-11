Заочный конфликт бойцов и рэперов получил продолжение. Хабиб Нурмагомедов резко ответил Тимати, который выступил в защиту Егора Крида.

Заочный конфликт бойцов и рэперов получил продолжение. ХабибНурмагомедов резко ответил Тимати, который выступил в защиту Егора Крида.У победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ХабибаНурмагомедова просто нет времени на всяких музыкантов. Но оппонентам все равнопридется ответить за свои слова."Каждая тварь ответит за свои слова, простомне не до вас. А если кому-то не нравятсямои призывы, можете на них не отвечать. Я никогоне заставляю, но говорить мне, что я не имею правана свое мнение – это смешно. Какие-то черти не будутговорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меняесть другие люди, с кем я советуюсь и к комуприслушиваюсь", – написал боец на своей странице в соцсети Instagram.Нурмагомедов решил отдельно обратиться к мужчинам Дагестана."Многое упущено и многое не вернуть, но за будущеенашей республики в ответы мы и только мы, а не всякиепетушары, которые чего-то хотят", – приводит слова спортсменаНакануне Тимати заявил, что в песнях музыкантов Black Starнет призыва к насилию или экстремизму, их любят и ждут в Дагестане. Основательлейбла предложил Нурмагомедову обсудить ситуацию. К спортсмену он изначально обратился из-за его высказыванийнасчет отмены концертов Егора Крида и МСDONIв республике, передаетНапомним, что артист лейбла Black StarЕгор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от местных жителей. Певца предупредили: если он приедет в Махачкалу, будет изнасилован, продан в рабство или даже убит. При этом билеты на концерт были проданы полностью.Не выступит в Каспийске и рэпер DONI. Продюсер и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) обратился через соцсети к Нурмагомедову с предложением созвониться и урегулировать конфликт.