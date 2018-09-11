Поклонники Сергея Шнурова долгое время ждали, когда музыкант появится на публике со своей новой избранницей Ксенией. Однако певец, который прославился не в последнюю очередь благодаря скандалам и провокациям, снова всех удивил. Шнур показал общественности другую красавицу.

Поклонники Сергея Шнурова долгое время ждали, когда музыкант появится на публике со своей новой избранницей Ксенией. Однако певец, который прославился не в последнюю очередь благодаря скандалам и провокациям, снова всех удивил. Шнур показал общественности другую красавицу.НедавноШнуров появился на премии "GQ Человек года 2018", где прошелся по красной дорожке с девушкой в красном платье и с длинными светлыми локонами. Общественность растерялась в догадках, действительно ли это новая избранница исполнителя или же это очередная провокация.Сам "ленинградец" вдаваться в подробности не стал, передает "". Фронтмен рок-группы добавил масла в огонь, сделав вид, что забыл имя девушки. На все вопросы журналистов он ответил: "Мы пойдем", – и посмешил удалиться с новой пассией.Поклонники "Ленинграда" оценили загадочную спутницу Сергея, пишет . Многие выразили мнение, что она шатается, будто пьяна. Некоторых смутил возраст: мол, "в дочери годится".Стоит отметить, что дива пришлась по вкусу далеко не всем, сообщает . "Матильда лучше!",– резюмировали некоторые фанаты. Звездной паре, по всей видимоcти, на все мнения плевать с высокой колокольни.Напомним, что после развода с Матильдой Сергей Шнуров пустился во все тяжкие. Сообщалось, что звезда стала менять возлюбленных как перчатки.Тогда Сеть взорвали снимки артиста с новой пассией. На фотографиях звезда нежно обнимает и целует коротко стриженную блондинку в губы. Этот красноречивый кадр позволил поклонникам предположить, что между девушкой и музыкантом нечто большее, чем дружба.