Известный финский гонщик Кими Райкконен по окончании сезона-2018 покинет команду "Формулы-1" Ferrari, в составе которой выступал с 2007 года и в первом же сезоне завоевал титул чемпиона мира. Об этом сообщает пресс-служба итальянской "конюшни".Начиная с 2019 года 38-летний финн будет выступать за команду Sauber, с которой согласовал контракт на два сезона. Отметим, что именно там Райкконен дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году.Посмотреть эту публикацию в InstagramGuess who’s back?! Next two years with @sauberf1team ahead! Feels extremely good to go back where it all began!Публикация от Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) 11 Сен 2018 в 1:13 PDT