Он проведет в колонии строгого режима семь лет

Он проведет в колонии строгого режима семь летВ Костромской области вынесли приговор 33-летнему мужчине, который развратил 10-летнюю девочку, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.Инцидент произошел в Буйском районе. 9 марта злоумышленник пришел в гости к своей знакомой. Когда женщина была занята своими делами, мужчина начал действия сексуального характера в отношении её дочери.Позже ребенок обо всем рассказала матери. Та написала заявление в полицию.