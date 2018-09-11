Вскрылись жуткие подробности преступления, совершенного в Смоленской области. Там девочка заказала групповое изнасилование своей знакомой из-за ревности.

Вскрылись жуткие подробности преступления,совершенного в Смоленской области. Там девочка заказала групповое изнасилованиесвоей знакомой из-за ревности.Школьнице показалось, что ее подруга неровно дышит к ее кавалеру,и решила жестоко отомстить. Девочка подговорила своего парня и двух его несовершеннолетнихдрузей изнасиловать знакомую. Издевательства подростки снимали на видео.Эту версию подтверждают и знакомые ребят, и даже сами участникипроизошедшего. Сама же школьница выдвигает другую версию: якобы в моментизнасилования сидела в другой комнате. Однако ребята, с которыми общалась юнаязаказчица, говорят, что она любит приврать.По словам подруги ревнивицы, она из многодетной семьи, родителейне слушается, учится плохо, дома может не появляться несколько суток. Другодного из участников преступления рассказал, что девочки вместе с тремя подросткамив злополучный вечер были в квартире без взрослых. Жертву раздели и избили, облилимочой, а ревнивая подруга "засунула в нее сосиску", передает сайт "Комсомольскаяправда".По словам парня, подруга заставила девочку засунуть в себярасческу, пока один из подростков держал жертву за ногу. Кроме того, парни изнасиловалишкольницу.Оказалось, что ухажера, из-за ревности к которому и произошлопреступление, ранее обвиняли в убийстве бездомного. Школьника задержали, но насуде отпустили, признав невиновным.Жестокое изнасилование подростки называют "всего лишь" результатом"простой бабской разборки". В настоящее время два молодых человека под арестом, ждут суда. Девочка, засунувшая в подругу сосиску, находится поддомашним арестом. А один из насильников и вовсе не достиг возраста наступленияуголовной ответственности. Жертва преступления переехала к бабушке и на контактни с кем не выходит. Девочке трудно вспоминать о случившемся.