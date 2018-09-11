Соревнуются в меткости и скорости. Сегодня стартовал Чемпионат России по стрельбе. В нем участвуют сотрудники правоохранительных органов. Все задания выполняют с помощью табельного оружия. Соревнования эти традиционные. Кто с каким настроем на них приехал и есть ли среди стрелков фавориты? Узнали мои коллеги.

Соревнуются в меткости и скорости. Сегодня стартовал Чемпионат России по стрельбе. В нем участвуют сотрудники правоохранительных органов. Все задания выполняют с помощью табельного оружия. Соревнования эти традиционные. Кто с каким настроем на них приехал и есть ли среди стрелков фавориты? Узнали мои коллеги.Около деревни Масленка снова звучат выстрелы, но беспокоится по этому поводу не стоит. Все дело в том, что на огневом рубеже сотрудники МВД, которые приехали на всероссийский чемпионат по стрельбе из табельного оружия. Всего 70 команд, или 535 человек. Самое главное здесь – это точность и меткость, но, как и везде, есть свои нюансы.Владимир Бутаков, заместитель командира отряда специального назначения МВД по Волгоградской области: "Стрельба – есть стрельба, здесь не угадаешь, кто выиграет, кто победит. Можно быть хорошо готовым, и в тоже время проиграть. А можно и наоборот, можно быть очень плохо настроенным, но в тот же момент выиграть. Это стрельба, она непредсказуема никогда".Владимир сегодня стрелять не будет, он контролирует свою команду и настроен на хороший результат. За плечами огромное количество часов, проведенных на стрельбищах во время службы. Владимир признаётся, что стрелять по человеку не приходилось, а это значит, что все операции, в которых он участвовал, были хорошо спланированы. А вот Сергею из Кемерово стрелять по живым мишеням приходилось, правда только в случае самообороны, да и то по дикому животному. Сегодня он доволен своим результатом.Сергей Белоусов, участник соревнования из Кемерово: "Победить всегда охота. Будем стараться, может и победит кто-то в личном зачёте, может командой. Девочка у нас должна неплохо выступить. Раньше, как бы Кемеровская область сильная была в стрельбу. Сейчас будем стараться победить. Если не победить, то зачем приезжать тогда".На стрельбище сегодня только мужчины, которые будут стрелять из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Из пистолета стреляют стоя, за 10 минут нужно отстрелять 10 патронов, самое главное - поразить мишень как можно точнее. Представительницы прекрасного пола будут показывать свои навыки обращения с табельным оружием уже завтра.Евгений Олейников, главный судья соревнований: "Традиционно Красноярск силён, они в прошлом и позапрошлом году были чемпионами на пьедестале. По второй группе – это ваши земляки владимирские, они бессменные лидеры, и за что мне очень приятно".Пока это только предположения. Смогут ли владимирские полицейские показать высокий результат, будет известно только 15 сентября.