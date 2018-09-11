Телеведущая посетила премию GQ Человек года-2018. На светское мероприятие Елена Летучая надела яркое платье цвета фуксии.

Телеведущаяпосетила премию GQ "Человек года-2018". На светское мероприятие Елена Летучаянадела яркое платье цвета фуксии.Знаменитостьподелилась снимками на своей странице в Instagram. Она не только произвела фурор на красной дорожке премии, но и сразила поклонниковэкстремально глубоким декольте на коктейльном платье.Наряд идеально подчеркнулстройную фигуру экс-ведущей программы "Ревизорро" и ее женственные изгибы. Выглядите превосходно, "Вы очень красивы!", "Фантастическая!!!","Шикарная!", "Очень красивый образ, давно ждала вас увидеть в таком цвете","Потрясающе выглядите", – одарили комплиментами любимую ведущую подписчики.Отметим, Елена Летучая заслуженно признана настоящимобразцом стиля и утонченности. Обычно звезда экрана выбирает классические нарядыв черно-белой гамме. Она не появляетсяв программе или перед объективами фотокамер иначе какс идеальной укладкой, мейкапоми в лаконичных стильных ансамблях.Летучая – активный интернет-пользователь. Елена регулярнорадует поклонников новыми фотографиями. Многие из них ждут не дождутся, когда же звезда станетмамой. Напомним, в августе 2016 года телеведущая вышлазамуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Красивая свадебная церемонияпрошла на Санторини. От предыдущего брака у мужчины есть двое детей.