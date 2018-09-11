Телеведущая
посетила премию GQ Человек года-2018. На светское мероприятие Елена Летучая
надела яркое платье цвета фуксии.
Телеведущая
посетила премию GQ "Человек года-2018". На светское мероприятие Елена Летучая
надела яркое платье цвета фуксии.
Знаменитость
поделилась снимками на своей странице в Instagram. Она не только произвела фурор на красной дорожке премии, но и сразила поклонников
экстремально глубоким декольте на коктейльном платье.
Наряд идеально подчеркнул
стройную фигуру экс-ведущей программы "Ревизорро" и ее женственные изгибы. Выглядите превосходно, "Вы очень красивы!", "Фантастическая!!!",
"Шикарная!", "Очень красивый образ, давно ждала вас увидеть в таком цвете",
"Потрясающе выглядите", – одарили комплиментами любимую ведущую подписчики.
Отметим, Елена Летучая заслуженно признана настоящим
образцом стиля и утонченности. Обычно звезда экрана выбирает классические наряды
в черно-белой гамме. Она не появляется
в программе или перед объективами фотокамер иначе как
с идеальной укладкой, мейкапом
и в лаконичных стильных ансамблях.
Летучая – активный интернет-пользователь. Елена регулярно
радует поклонников новыми фотографиями. Многие из них ждут не дождутся, когда же звезда станет
мамой. Напомним, в августе 2016 года телеведущая вышла
замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. Красивая свадебная церемония
прошла на Санторини. От предыдущего брака у мужчины есть двое детей.