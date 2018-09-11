Частная жизнь членов британской королевской семьи полна подковерных интриг. Как выяснилось, мачеха принца Уильяма чуть не разрушила его счастье.

Частная жизнь членов британской королевской семьи полна подковерныхинтриг. Как выяснилось, мачеха принца Уильяма чуть не разрушила его счастье.Как пишет газета The Sun со ссылкой на книгу журналиста КристофераАндерсона "Игра корон: Елизавета, Камилла, Кейт и трон", супруга принца Чарльза – Камилла Паркер-Боулз несколько раз пыталась развести Уильяма и Кейт Миддлтон. Мачехавсеми силами пыталась помешать браку пасынка и простолюдинки.По мнению Камиллы, Миддлтон, с которой юный внук королевывстречался во время учебы в университете, "хорошенькая, но невзрачная". Якобыдевушка не вписывается в королевскую семью.Поговаривают, что Паркер-Боулз почти удалось добиться своегов 2007 году. Якобы она с помощью хитрых манипуляций расстроила отношения принцаи Кейт и молодые люди объявили о расставании.Тогда в СМИ сообщили, что принц отказался провести зимниеканикулы с семьей зазнобы, так как по протоколу должен был отправиться напраздники в замок королевы. Он не стал делать исключение даже ради возлюбленной.Якобы это стало причиной для скандала и дальнейшего разрыва. Однако через тримесяца молодым удалось помириться.В кулуарах поговаривают, что отношения между Кейт и Камиллойулучшились после того, как в семью вступила супруга принца Гарри голливудскаяактриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек без родословной пока неможет быть и речи.Примечательно, что при дворе все уже привыкли к коварствуКамиллы. Поговаривают, что брак принцессы Дианы и принца Чарльза распалсяименно из-за нее. Паркер-Боулз была любовницей сына королевы еще до его свадьбына леди Ди. Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, Елизавета II отказаласьприходить на это торжество.