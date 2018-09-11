Друг убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Евгений Нимеровский стал героем программы На самом деле Первого канала. На детекторе лжи он готов доказать, что Мария Максакова отомстила Светлане Макеенко за откровенное интервью.

Друг убитого беглого депутата Дениса Вороненкова – Евгений Нимеровскийстал героем программы "На самом деле" Первого канала. На детекторе лжи он готовдоказать, что Мария Максакова отомстила Светлане Макеенко за откровенноеинтервью.В прошлом выпуске передачи первая жена Вороненкова – Светлана рассказала,что Денис имел отношения к криминалу и первые большие деньги заработалнезаконным путем. Беглый депутат, по ее словам, часто распускал руки, а также былочень свободных взглядов – склонял ее к занятиям групповым сексом, якобы это истало причиной развода.После этого эфира в Сети появились снимки, на которыхзапечатлена Макеенко со следами удара на лице. Редакторы шоу связались с экс-супругой убитого депутата, та объяснила появление травмы неудачным падением и отказаласьразвивать эту тему.Нимеровский не верит этому рассказу Светланы. Он считает, что Максаковаорганизовала нападение на болтливую Макеенко, чтобы заставить молчать. Евгенийповедал, что после того скандального выпуска ему звонили на домашний номер иугрожали. Проверка на полиграфе показала, что мужчина не врет.Евгений полагает, что Денис все еще жив и руководитдействиями Марии, ведь происходящее вполне в духе Вороненкова. Также бывшийприятель беглого депутата сообщил, что тот содержал несколько публичных домов.Нимеровскому вторит журналист Елена Бойко, которая провеласобственное расследование и выяснила, по какой схеме работал преступный бизнесДениса. "В 98 году в Рязани у Вороненкова было два вполне успешныхборделя. В эти бордели приглашались девочки местные, старлетки, которых онзаманивал карьерой модели или в шоу-бизнесе обещал им карьеру – в Москве.Посетителями этого борделя были высокие чины из милиции и высокие чины ипрокуратуры", – поведала гостья.Как сообщила Бойко, все что происходило в публичных домахВороненкова записывалось на камеру. "Люди, которые оказались на этих кадрах, оказалисьв его руках и Вороненков всегда мог дергать их за ниточки", – рассуждаетрепортер. Благодаря собранному компромату Денис смог сделать карьеру в политике.