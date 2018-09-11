Камера наблюдения запечатлела на видео момент ДТП, произошедшего в Краснодаре: небольшой грузовик поломался посреди дороги, и когда его водитель встал позади своей машины, его сбил легковой автомобиль, буквально впечатав мужчину в кузов.

В Краснодаре неподалеку от торгового центра "Красная площадь" на дороге сломалась "ГАЗель" — происшествие произошло вчера, 10 сентября.Водитель грузовика вышел из кабины и встал позади своей машины. В этот момент его сбил легковой автомобиль, буквально впечатав 19-летнего парня в кузов, перед которым он находился, что привело к мгновенной смерти.Второй участник ДТП, водитель машины Opel, получил травмы и был доставлен в больницу. Именно он, по информации сотрудников ДПС, является основным виновником аварии, поскольку "не выдержал безопасный боковой интервал".