В репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место, сообщили в пресс-службе Социального навигатора МИА Россия сегодня.

В репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место, сообщили в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".Рейтинг основан на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований. "Безусловный лидер репутационного рейтинга (среди российских вузов ” ред.), МГУ им. М.В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире брендов в области образования. На втором месте расположился еще один известный классический университет — Санкт-петербургский государственный, занявший 105 место в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109 строчку в мировом рейтинге", — говорится в сообщении.