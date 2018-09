Ураган Флоренс, усилившийся до четвертой категории, продолжает наступление на восточное побережье США.

Ураган "Флоренс", усилившийся до четвертой категории, продолжает наступление на восточное побережье США, передает "Интерфакс".Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган представляет особую опасность для штатов Северная и Южная Каролина. Миллионы местных жителей активно готовятся к удару стихии. По данным метеорологов, "Флоренс" может стать самым мощным ураганом за последние 60 лет.Ураган несет с собой проливные дожди и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 209 км/ч. По прогнозам, во вторник "Флоренс" усилится до пятой — максимальной — категории по шкале Саффира-Симпсона, а достигнет восточного побережья США в четверг.Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер ранее распорядился провести эвакуацию всех жителей прибрежной части штата. По его словам, свои дома придется покинуть примерно 1 миллиону человек. В Северной Каролине также объявили об эвакуации, она затронет около 300 тысяч человек.Ранее американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter призвал жителей страны к повышенной осторожности.My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2018 г."Пожалуйста, подготовьтесь к стихии, будьте аккуратны и будьте в безопасности".