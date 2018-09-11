На Дальнем Востоке начались маневры войск Восток-2018. Они пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России Сергея Шойгу. В маневрах задействованы около 300 тысяч военнослужащих.

На Дальнем Востоке начались маневры войск "Восток-2018". Они пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России Сергея Шойгу.В ходе учений будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности страны, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. В маневрах задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Таким образом, эти учения станут самыми масштабными за последние 40 лет.Корабли Тихоокеанского флота уже вышли из пунктов постоянного базирования для развертывания в рамках маневров "Восток-2018". Части и подразделения береговых войск отработают задачи по высадке морского десанта и организации противодесантной обороны побережья.