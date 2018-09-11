Владельцам гаражей выписали предписания с требованием убрать постройки

Владельцам гаражей выписали предписания с требованием убрать постройкиНа площади Мира в Костроме обнаружили 35 незаконных размещенных некапитальных объектов, сообщают в пресс-службе администрации.На эти постройки пожаловались жители дома №2. Сотрудники муниципальных инспекций выехали на место. Они обнаружили, что все 35 гаражей установлены незаконно. Владельцам выписали предписания с требованием убрать объекты. Это нужно сделать до 13 сентября.На данный момент 26 гаражей вывезены самостоятельно, одно здание пришлось демонтировать администрации.