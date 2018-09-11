Злоумышленник арендовал квартиру и подыскал девушек, оказывающих услуги интимного характера за вознаграждение, а также распределял денежные средства, вырученные за занятие проституцией...

В районе Преображенское полицейские задержали 42-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в организации занятия проституцией.В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Преображенское в съемной квартире, расположенной в одном из домов на Большой Черкизовской улице, по подозрению в организации притона для занятия проституцией задержали неработающего 42-летнего приезжего из ближнего зарубежья.Установлено, что мужчина арендовал указанную квартиру и подыскал девушек, оказывающих услуги интимного характера за вознаграждение, а также распределял денежные средства, вырученные за занятие проституцией.Дознанием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В квартире также находились две приезжие девушки 25 и 30 лет, которые оказывали услуги интимного характера. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73