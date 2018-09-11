Телеведущая Елена Летучая рассказала, как со скандалом покидала программу Ревизорро. Продюсеры шоу угрожали девушке закатом карьеры.

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как со скандаломпокидала программу "Ревизорро". Продюсеры шоу угрожали девушке закатомкарьеры.Летучая отмечает, что главной причиной ее ухода изпопулярной на тот момент передачи были проблемы со здоровьем. Стресс, бесконечныеперелеты, ругань с владельцами ресторанов сильно сказались на самочувствиидевушки. Она чувствовала себя разбитой, выпадали волосы. "Начали болеть всеорганы, лицо осунулось. Меня еще добивали сотрудники телеканала, говорили, "нетты будешь сниматься", – вспоминает Елена.На съемки последнего сезона "Ревизорро" звезда положила последниесилы и остатки здоровья, она не хотела нарушать условия контракта и ругаться сруководством канала. После того, как ведущая объявила телевизионным боссамо своем уходе, над ней начали издеваться. Продюсеры отнеслись к ее желанию как к капризу."Потом они начали меня шантажировать. Сначала спрашивали,чего я хочу. Прибавки зарплаты? Потом говорили: "Ты не можешь уйти, мы не дадимтебе дальше никуда двигаться", – рассказала звезда.Летучая призналась, что тогда все свободное от работы времяходила по больницам, а заснуть могла только под действием сильных лекарств. По словамЕлены, она смогла выбраться только благодаря своему мужу."Юра сказал: "Если ты хочешь сниматься – снимайся, я буду наинвалидном кресле возить тебя по своему поселку, а что ты хочешь от жизни? Уменя на тебя долгоиграющие планы", – поделилась телеведущая в интервью YouTube-проекту"Эмпатия Манучарова".Знаменитость добавила, что, несмотря на конфликт, онаблагодарна телеканалу "Пятница" за шанс реализоваться. Она ни о чем не жалеет изла не держит.