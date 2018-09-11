Российский кинодеятель Александр Адабашьян рассказал, что его коллега по цеху Никита Михалков в настоящее время находится в больнице. Режиссер был госпитализирован со спортивной травмой.

Российский кинодеятель Александр Адабашьян рассказал, что его коллега по цеху Никита Михалков в настоящее время находится в больнице. Режиссер был госпитализирован со спортивной травмой.В данный момент здоровью Михалкова ничего не угрожает. Известно, что он получил травму и был прооперирован. Сейчас режиссер проходит восстановительное лечение, передает телеканал ""."Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", – заявил Адабашьян. Когда именно произошла неприятность, неизвестно, пишет .Стоит отметить, что недавно Михалков был замечен в Челябинске на турнире по профессиональному боксу, сообщает . Режиссер выглядел бодрым, однако передвигался на костылях.Напомним, что это уже не первая новость о госпитализации Михалкова за последнее время. Так, в марте 2018 года появлялась информация о том, что Никита Сергеевич упал и ударился головойво время рабочей поездки. Режиссеру пришлось обращаться за помощью к медикам. Тогда специалисты не обнаружили серьезных травм.Вероятно, активный образ жизни Михалкова повлек неприятные последствия: В свои 72 года он пытается везде успевать о очень много работает.