Социальная сеть Одноклассники подвела итоги голосования за лучшего исполнителя международного конкурса молодых исполнителей Новая Волна. Более 800 тысяч пользователей сделали выбор в специальном приложении в ОК Новая Волна. Выбор зрителей.

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги голосования за лучшего исполнителя международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна". Более 800 тысяч пользователей сделали выбор в специальном приложении в ОК "Новая Волна. Выбор зрителей". Впервые пользователи социальной сети могли напрямую повлиять на определение победителя конкурса. В ОК также прошли трансляции всех дней "Новой Волны", которые посмотрели более 11 миллионов зрителей.Большинство проголосовавших (24%) отдали голос в пользу конкурсантки из России Дарьи Антонюк. Во время церемонии закрытия "Новой Волны" в Сочи 9 сентября Дарье вручили приз зрительских симпатий от Одноклассников. Второе место с 11% голосов занял Ивайло Филиппов (Болгария). Третьей стала Анна Зорина (Россия), набравшая 10%.В этом году все концерты и репетиции "Новой Волны" впервые транслировались в онлайне: в Одноклассниках прошли эксклюзивные прямые трансляции всех конкурсных дней с 4 по 9 сентября, а также репетиций, стартовавших 31 августа. Всего 22 прямых эфира из Сочи собрали в ОК более 19 миллионов просмотров. Самой популярной трансляцией стал эфир финального концерта и церемонии награждения, который набрал 2,5 миллионов просмотров. Всего трансляции из Сочи посмотрели более 11 миллионов зрителей.Трансляции "Новой Волны" в Одноклассниках привлекли внимание молодой аудитории. Более 50% зрителей трансляций были младше 36 лет, при этом основной аудиторией конкурса в ОК (38,5% от всех зрителей) стали мужчины и женщины 26-36 лет.