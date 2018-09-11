Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заочно поссорился с известными артистами Тимати и Егором Кридом. Они обменялись несколькими сообщениями в Instagram.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заочно поссорился с известными артистами Тимати и Егором Кридом. Они обменялись несколькими сообщениями в Instagram.Ранее в Махачкале был отменен концерт Крида из-за поступивших через социальную сеть угроз расправы над певцом. МВД республики гарантировало безопасность певцу, однако Крид принял решение отменить выступление. Тимати связал появление угроз с влиянием Нурмагомедова на жителей Дагестана и обратился к бойцу с видеообращением."Я понимаю, что тебе многие песни не близки, - сказал Тимати. — Но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверно, немножко неправильно". Кроме того. Тимати добавил, что надеется на урегулирование конфликта.Посмотреть эту публикацию в Instagram@khabib_nurmagomedovПубликация от Black Star (@timatiofficial) 9 Сен 2018 в 2:48 PDTОднако урегулирования не случилось. Нурмагомедов выложил в Instagram скриншот с сообщением Крида об отмене концерта и написал: "Не велика потеря". После это певец на своей странице выложил новый пост."Не ожидал, что один из моих любимых бойцов – Хабиб Нурмагомедов — будет против моего концерта в Махачкале, — сказал он. — Может для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная".Посмотреть эту публикацию в InstagramНе ожидал, что один из моих любимых бойцов @khabib_nurmagomedov будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум , Хабиб. Может для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная. Степень ожидания определяет то, что все билеты были распроданы задолго до моего концерта! Я бы не писал это тут, если бы вся эта тема с отменой не обрела такой масштаб. P.S. С уважением и понимаем отношусь ко всем религиям, но так же считаю, что люди должны сами выбирать что им слушать, как одеваться и что любить. Менять мнение людей нужно своими примерами, а не байкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда ещё не получал. Моя музыка несёт Любовь, Радость и Праздник. Конечно в каждом муз стиле есть отступления и нюансы (мат, строки про секс, образы и тд.), которые слушатель опять же сам выбирает, слушать ему или нет. Главное, что в целом несёт за собой артист и как это влияет на жизнь людей! Люди же, которым нравится чьё-то творчество вправе это получить, а не оказываться заложниками чьего-то мнения, которое считается правильным для всего народа. С Уважением и Миром ко всем людям Республики. Надеюсь, что в скором времени ситуация поменяется, я дам концерт в Махачкале и подарю праздник всему городу ! Всем мир.Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 10 Сен 2018 в 6:17 PDTСудя по всему, Нурмагомедов внимательно ознакомился с обращениями певцов и сделал свое заявление."Каждая тварь ответит за свои слова, — начал боец из Дагестана. — Просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно".Посмотреть эту публикацию в InstagramКаждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение — это смешно, какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю,я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят.Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 10 Сен 2018 в 2:32 PDTБудем надеяться, что последнее в этом споре сообщение написал Тимати, который в комментариях к посту Нурмагомедова заявил: "Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою".Напомним, что в скором времени российский боец проведет важный бой. 6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет защищать титул UFC в бою с ирландцем Конором Макгрегором.