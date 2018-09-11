Ключевой темой заседания стало обсуждение возможных форматов участия общественности в профилактике мошенничества.

10 сентября состоялось очередное заседание общественного совета при УМВД России по Владимирской области. На заседании присутствовал начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин. В качестве докладчика на заседание был приглашен начальник Управления уголовного розыска регионального УМВД полковник полиции Александр Арапов, который довел до присутствующих информацию о наиболее распространенных в регионе видах и способах мошеннических действий, а также о формах и методах профилактики совершения преступлений данной направленности. Тема выступления предложена членами совета не случайно - данная проблема актуальна в настоящее время практически для всех регионов России.В ходе рассмотрения вопроса обсуждались возможные форматы участия общественности в профилактике рассматриваемого вида преступлений, в том числе совершенных в отношении граждан пожилого возраста. Членами совета выработаны конкретные предложения, которые в частности предусматривают организацию масштабных информационно-профилактических акций и точечных адресных мероприятий, направленных на определенную целевую аудиторию.Далее участниками заседания были обсуждены итоги деятельности за прошедший летний период и ход исполнения общественниками Плана работы на 2018 год.Начальник УМВД Василий Кукушкин отметил, что все рекомендации и выводы членов общественного совета, сделанные в ходе исполнения ими функций по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции, в обязательном порядке принимаются к рассмотрению и используются для совершенствования служебной деятельности.