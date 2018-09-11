В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято свыше 108 килограммов наркотических средств и психотропных веществ...

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в сбыте наркотических средств и психотропных веществ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, сообщники организовали работу интернет-магазина. После того, как производилась оплата в виртуальной валюте, на сайте размещалась информация о расположении тайников-закладок, откуда можно было забрать запрещенный товар. Наркотики реализовывались фигурантами на территории города Москвы, Московской, Брянской, Ярославской, Тульской областей и Краснодарского края.Оперативниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ярославской, Тульской, Брянской областей и сотрудниками Госавтоинспекции деятельность преступного сообщества пресечена. Фигуранты задержаны.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД Росси по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, а также 30 и 228.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято свыше 108 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, таких как: амфетамин, МДМА, гашиш, каннабис, кокаин, мефедрон и другие.В настоящее время уголовное дело в отношении семи обвиняемых направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.