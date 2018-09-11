После того, как в Сети появились слухи о беременности Меган Маркл общественность озадачилась вопросом, какую фамилию будет носить будущий малыш королевской четы. Отмечается, что предполагаемый наследник сможет выбрать ее сам.

После того, как в Сети появились слухи о беременности Меган Марклобщественность озадачилась вопросом, какую фамилию будет носить будущий малыш королевскойчеты. Отмечается, что предполагаемый наследник сможет выбрать ее сам.Как сообщает издание Daily Mail,до того, как вступить в брак Гарри и Уильям носили титулы принцев Уэльских, так как их отец Чарльз – тоже принц Уэльский. После женитьбы Ульям стал герцогом Кембриджским, а Гарри герцогом Сассекским. По аналогии дети, которых родит мужу Меган Маркл, будут досвадьбы носить титул отца – принцы и принцессы Сассекские.Отмечается, что дети Уильямаи Кейт Миддлтон, также носят титулы принцев и принцесс. Однако в обычной жизниих именуют Джордж, Шарлота и Луи Кембриджские – именно под такой фамилией старшийребенок монаршей четы ходит в школу. Следовательно, до вступления в брак отпрыски Маркл будут носить титул отца в качестве фамилии – Сассекские.Примечательно, что у всех потомков Елизаветы II ипринца Филиппа, герцога Эдинбургского, есть еще одна общая на всех фамилия – Маунтбаттен-Виндзор.В 1960 году был подписан указ, по которому все дети и внуки королевы могут использоватьее если откажутся от титула. Фамилию Маунтбаттен – носил принц Филипп, до того,как женился на Елизавете, а Виндзор – царствующая королевская династия вВеликобритании.Добавим, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Марклсостоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга.Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С тех пор вСМИ регулярно появляется информация о беременности Меган. Однако она без усталиопровергает эти слухи, появляясь на публике в приталенных нарядах, неоставляющих сомнения в том, что пока супруги вполне удовлетворены друг другом ине стремятся к появлению в их отношениях третьего.