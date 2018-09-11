После того, как в Сети появились слухи о беременности Меган Маркл
общественность озадачилась вопросом, какую фамилию будет носить будущий малыш королевской
четы. Отмечается, что предполагаемый наследник сможет выбрать ее сам.
После того, как в Сети появились слухи о беременности Меган Маркл
общественность озадачилась вопросом, какую фамилию будет носить будущий малыш королевской
четы. Отмечается, что предполагаемый наследник сможет выбрать ее сам.
Как сообщает издание Daily Mail,
до того, как вступить в брак Гарри и Уильям носили титулы принцев Уэльских, так как их отец Чарльз – тоже принц Уэльский. После женитьбы Ульям стал герцогом Кембриджским, а Гарри герцогом Сассекским. По аналогии дети, которых родит мужу Меган Маркл, будут до
свадьбы носить титул отца – принцы и принцессы Сассекские.
Отмечается, что дети Уильяма
и Кейт Миддлтон, также носят титулы принцев и принцесс. Однако в обычной жизни
их именуют Джордж, Шарлота и Луи Кембриджские – именно под такой фамилией старший
ребенок монаршей четы ходит в школу. Следовательно, до вступления в брак отпрыски Маркл будут носить титул отца в качестве фамилии – Сассекские.
Примечательно, что у всех потомков Елизаветы II и
принца Филиппа, герцога Эдинбургского, есть еще одна общая на всех фамилия – Маунтбаттен-Виндзор.
В 1960 году был подписан указ, по которому все дети и внуки королевы могут использовать
ее если откажутся от титула. Фамилию Маунтбаттен – носил принц Филипп, до того,
как женился на Елизавете, а Виндзор – царствующая королевская династия в
Великобритании.
Добавим, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл
состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга.
Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С тех пор в
СМИ регулярно появляется информация о беременности Меган. Однако она без устали
опровергает эти слухи, появляясь на публике в приталенных нарядах, не
оставляющих сомнения в том, что пока супруги вполне удовлетворены друг другом и
не стремятся к появлению в их отношениях третьего.