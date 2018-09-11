Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, открывая пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента, призвал почтили минутой молчания память ушедших из жизни депутатов Иосифа Кобзона и Александра Коровникова.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, открывая пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента, призвал почтили минутой молчания память ушедших из жизни депутатов Иосифа Кобзона и Александра Коровникова."Среди нас нет двух наших товарищей — Александра Венедиктовича Коровникова и Иосифа Давыдовича Кобзона. Вы их знаете, их знает вся страна. Они всю свою жизнь посвятили интересам наших избирателей и государству. Давайте почтим их память", — обратился Володин к собравшимся.После минуты молчания спикер отметил, что предстоящая сессия будет насыщенной и напряженной. Приоритетом для депутатов станет рассмотрение проекта бюджета на 2019 год и последующие два года, а также блок законопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы. Важно "еще раз все взвесить, изучить, проанализировать и выйти на решение", подчеркнул политик. Также продолжится работа над документами, которые необходимо принять для полного законодательного обеспечения реализации послания президента РФ Федеральному Собранию, передает "Интерфакс".