Между российскими и украинскими военными могут произойти столкновения в Азовском море. Из-за переброски Незалежной в регион бронированных катеров, ситуация в акватории моря резко обостряется.

Между российскими и украинскими военными могут произойти столкновения вАзовском море. Из-за переброски Незалежной в регион бронированныхкатеров, ситуация в акватории моря резко обостряется.Донынешнего момента Москва и Киев избегали прямых военных столкновений вАзовском море, однако ситуация может резко обостриться после переброски врегион украинских бронекатеров "Гюрза-М". Об этом говорится в материале"Независимой газеты".Пока на Азов доставили один такой корабль. ВГенштабе ВСУ отмечают, что в ближайшее время в регион будут доставленыеще три бронекатера. В Киеве намереваются до конца года создатьполноценную военно-морскую базу на Азове, развернув там дивизион артиллерийских катеров.Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами. Появление "Гюрза-М" в Азовском море способно спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной в и без того неспокойном регионе.Напомним,ситуация в Азовском море резко обострилась после того, как в концемарта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого судна"Норд" с десятью членами экипажа, которые являются гражданами России.После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда. За прошедшие месяцы были задержаны десятки кораблей.Напроисходящее крайне нервно реагируют в Киеве. Депутат Верховной радыЮрий Береза заявил, что Украина способна потопить действующий в Азовскомморе российский флот за несколько минут. Для этого требуется правильноразместить ракетные батареи, полагает парламентарий.