Между российскими и украинскими военными могут произойти столкновения в
Азовском море. Из-за переброски Незалежной в регион бронированных
катеров, ситуация в акватории моря резко обостряется.
Между российскими и украинскими военными могут произойти столкновения в
Азовском море. Из-за переброски Незалежной в регион бронированных
катеров, ситуация в акватории моря резко обостряется.
До
нынешнего момента Москва и Киев избегали прямых военных столкновений в
Азовском море, однако ситуация может резко обостриться после переброски в
регион украинских бронекатеров "Гюрза-М". Об этом говорится в материале
"Независимой газеты".
Пока на Азов доставили один такой корабль. В
Генштабе ВСУ отмечают, что в ближайшее время в регион будут доставлены
еще три бронекатера. В Киеве намереваются до конца года создать
полноценную военно-морскую базу на Азове, развернув там дивизион артиллерийских катеров.
Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами. Появление "Гюрза-М" в Азовском море способно спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной в и без того неспокойном регионе.
Напомним,
ситуация в Азовском море резко обострилась после того, как в конце
марта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого судна
"Норд" с десятью членами экипажа, которые являются гражданами России.
После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда. За прошедшие месяцы были задержаны десятки кораблей.
На
происходящее крайне нервно реагируют в Киеве. Депутат Верховной рады
Юрий Береза заявил, что Украина способна потопить действующий в Азовском
море российский флот за несколько минут. Для этого требуется правильно
разместить ракетные батареи, полагает парламентарий.